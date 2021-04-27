Каратели 128-й бригады ВСУ утром нанесли удар из тяжелых минометов по селу на юге ДНР

По селам на юге ДНР стреляют 120-миллиметровыми минами. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сегодня утром обстреляли из крупнокалиберных минометов село Коминтерново на юге ДНР.

- Обстрел со стороны позиций вооруженных формирований Украины в селе Водяное зафиксирован в 06:07. Противник применял минометы калибром 120 мм, выпущено семь боеприпасов, - сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Кстати, вчера утром под удар из тяжелых минометов попало соседнее село Ленинское. По нему выпустили 12 мин из 120 мм минометов.

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