В МЧС ДНР рассказали о последствиях масштабного пожара в Макеевке

Дым от огня был виден на многие километры вокруг. Фото: Скриншот видео youtube.com/ЧП Донецк

Сегодня в пресс-службе МЧС ДНР рассказали о последствиях масштабного пожара в Макеевке, который произошел 26 апреля. Дым от огня видели сотни тысяч жителей Донецка и Макеевки.

- Возгорание возникло на открытой территории возле садового общества «Кальмиус» в Червоногвардейском районе. В результате пожара уничтожено 1,95 га камыша и сухой травы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС ДНР привлекались 10 спецмашин и 52 сотрудника.

Также за сутки в ДНР ликвидировано 30 пожаров (из них 11 – загорание сухой растительности). В Донецке – 4, в Макеевке – 7, в Горловке – 4, в Енакиево – 2, в Дебальцево – 1, в Ясиноватой – 1.

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