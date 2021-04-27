Украинская армия обстреливала из минометов и гранатометов Донецк, Горловку и села на юге ДНР

Обстрелы ведутся по всей линии соприкосновения. Фото: УНМ ДНР

ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР 50 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под удары попали горловский поселок Зайцево, донецкий поселок Старомихайловка и село Веселое, расположенное к северу от столицы, а также окрестности сел Ленинское и Украинское на юге ДНР. Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Информация о жертвах среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

В представительстве подчеркнули, что попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины и проведения разбирательств по всем фактам нарушений были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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