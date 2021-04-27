Украинская армия обстреляла из минометов и гранатометов Золотое, Лозовое и Калиновку

Украинские военные использовали при обстрелах автоматические станковые гранатометы АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские силовики пять раз за минувший день, 26 апреля, нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое и Калиновка и поселка Молодежное. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета.

В результате одного из обстрелов села Калиновка получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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