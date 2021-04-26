Военнослужащий ЛНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Боевики ВСУ вели прицельный огонь на Дебальцевском направлении. Фото: пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 26 апреля, около полудня боевики вооруженных формирований Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Калиновка. Был ранен военнослужащий Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— ВФУ открыли прицельный огонь из стрелкового оружия на Дебальцевском направлении с населенного пункта Луганское по Калиновке, в результате чего получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР, — говорится в сообщении Представительства.

О произошедшем в оперативном порядке сообщили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Представители ЛНР в СЦКК ожидают должной реакции на военные преступления киевских силовиков. Особенно по части нарушений режима прекращения огня.

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