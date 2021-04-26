Погода в Донецке: 27 апреля ожидаются сильные заморозки

Вечером 27 апреля в Донецке пойдет дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

27 апреля утро в Донецке ожидается ясным. Однако днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Накануне ночью пройдет дождь, но к восходу солнца он уже закончится. Первая и вторая половина дня пройдет без осадков, но поздним вечером снова понадобится зонтик.

Температурный фон в этот день будет колебаться от 0 до +11 градусов тепла. Холоднее всего будет ранним утром из-за ночного дождя. Ветер 27 апреля будет умеренный. Скорость воздушных потоков составит 3 – 8 метров в секунду. Дуть будет в северо-западном и западном направлениях.

Народный прогноз погоды. 27 апреля почитается память святого Мартина исповедника, папы Римского. Наши предки заметили: если в этот день тепло, то в первых числах мая надолго похолодает. Также с этого времени начинаются грозы, а также постепенно прилетают стрижи и касатки.

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