Глава МИД ЛНР отреагировал на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Владислав Дейнего сделал заявление. Фото: ЛИЦ

Украина не сможет решить конфликт в Донбассе без прямого диалога с руководителями Республики. Об этом в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского внести в Минские соглашения изменения заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Привлечь можно кого угодно, привлечь можно абсолютно всех. До тех пор, пока Зеленский не сел за стол разговаривать с руководством Республик, решить проблему не удастся, - сказал Дейнего.

Он отметил, что участвующие в Минских переговорах представители Киева делают это абсолютно бездарно, что не позволяет сдвинуться с мертвой точки.

- Представители Киева уверяют, что они очень продуктивны и красиво заявляют, как они всех «построили», поставили задачи, - говорит глава МИД ЛНР. - Где результат этих нарезанных задач? Только у них в воображении.

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