В подразделениях ВСУ в Донбассе недосчитались американского оборудования

В подразделениях недосчитались приборов ночного видения и тепловизоров. Фото: пресс-центр штаба ООС

В подразделениях ВСУ в Донбассе выявили пропажу приборов ночного видения и тепловизоров, которые передали киевским силовикам в рамках военной помощи Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщил на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Установлены факты хищения пяти приборов ночного видения АN/PVS-14 и девяти тепловизоров к автоматическому оружию марки ARCHER, поступивших в рамках военной помощи США, — уточнил Филипоненко.

Пропажу оборудования обнаружила комиссия штаба группировки «Север» при проверке обеспеченности подразделений. Наибольшая недостача наблюдается в 14-й бригаде. Там в местах хранения отсутствовали три тепловизора и два прибора ночного видения.

Теперь командование частей ВСУ проводят служебные разбирательства по фактам хищения военного имущества.

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