Российский инвестор помог с ремонтом техники для разработки новой лавы в шахте ДНР

Шахтеры продолжат добычу угля двумя забоями Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Крупный инвестор из Российской Федерации профинансировал капитальный ремонт оборудования, которое задействуют при разработке нового очистного забоя на шахте «Прогресс» в Торезе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

— Подготовка новой 7 лавы Северной панели №3 пласта h8 «Фоминской» Филиала «Шахта «Прогресс» Государственного унитарного предприятия ДНР «Торезантрацит», которая будет введена в эксплуатацию 7 мая, частично профинансирована крупным инвестором из Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Благодаря инвестициям работники шахты смогли провести ремонт оборудования и своевременно завершили подготовку очистного забоя. После открытия новой лавы шахтеры смогут продолжить добычу «черного золота» сразу на двух участках.

Планируется, что до конца июля текущего года предприятие полностью рассчитается с инвестором сортовым углем собственной добычи.

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