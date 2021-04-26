Пушилин напомнил о роли добровольцев из Донбасса в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Жители Донецка возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской. Фото: Общественное движение "Донецкая Республика"

Сегодня в Донецке состоялась церемония возложения цветов к мемориалу жертвам трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

— 35 лет назад произошла чудовищная катастрофа, и если бы не добровольцы, не ликвидаторы, которые потянулись практически со всей территории СССР, то последствия были бы гораздо-гораздо серьезнее, — отметил Глава ДНР Денис Пушилин на митинге.

Благодаря самопожертвованию ликвидаторов, в том числе и добровольцев из Донбасса, позволило минимизировать последствия страшной аварии.

— Добровольцы ценой своей жизни, ценой своего здоровья, данные опасности и угрозы постарались максимально минимизировать. Много добровольцев было из Донбасса, — заключил руководитель государства.

Авария на Чернобыльской атомной станции произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Это крупнейшая в истории атомной энергетики и в целом человечества техногенная катастрофа. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тысяч советских граждан. Многие из них за свой героизм заплатили жизнями и здоровьем. В настоящее время в Донецке проживает порядка 2,5 тысяч ликвидаторов.

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