Глава ЛНР Леонид Пасечник: Обществу необходимо сделать выводы и не допустить повторения чернобыльской трагедии

Глава ЛНР Леонид Пасечник почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Фото: официальный сайт Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что обществу необходимо сделать выводы и не допустить в дальнейшем повторения трагедии.

— В этот день 35 лет назад произошла ужасная авария на Чернобыльской АЭС. Мы отдаем дань памяти тем, кто встал на защиту мира от ядерной опасности и пожертвовал своей жизнью во время ликвидации катастрофы, — написал Глава ЛНР в своем Twitter-аккаунте.

Авария на Чернобыльской атомной станции произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Это крупнейшая в истории атомной энергетики и в целом для человечества техногенная катастрофа. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тысяч советских граждан. Многие из них за свой героизм заплатили жизнями и здоровьем. Совместными силами 30 ноября того же года у них получилось закончить строительство саркофага над разрушенным энергоблоком.

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