Глава МИД ДНР прокомментировала заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Financial Times» заявил о необходимости изменить Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в Нормандском формате. Видимо он позабыл о том, что такие действия противоречат всем договоренностям, которые были достигнуты ранее.

Полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы заявила, что как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что «Минский процесс должен быть гибким».

- Только вот проблема в том, что под словом «гибким» украинские власти всегда понимают «переписанным, переделанным, изменённым». Но никогда не «согласованным по всем деталям и выполненным». Также обращаем внимание господина Зеленского на то, что призывы ко встречам с лидерами третьих стран никак не помогут ему урегулировать конфликт в Донбассе, - заявила министр иностранных дел ДНР.

Также Наталья Никонорова отметила, что высказывания Зеленского про то, что его «не волнует место проведения переговоров, речь идет о содержании» просто нелепы, так как главное содержание Минских соглашений заключается как раз в необходимости прямого диалога с Республиками.

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