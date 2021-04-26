У жилых домов в Донбассе обнаружена бронетехника ВСУ

Боевики ВСУ пригнали бронетехнику в жилые районы. Фото: Минобороны Украины

Боевики вооруженных формирований Украины разместили военную технику у жилых домов в подконтрольной киевским властям части Луганщины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

— В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ нашими наблюдателями зафиксировано размещение двух боевых машин пехоты вблизи жилого дома в населенном пункте Орехово-Донецкое и бронированной разведывательно-дозорной машины в населенном пункте Новотошковское, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ перебросили в Подлесное и Лоскутовку 43 танка и бронетехнику, а в Райгородке было отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса противника.

В Народной милиции отметили, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах является грубым нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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