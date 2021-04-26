В ЛНР 258 человек получают лечение от коронавируса

В ЛНР ужесточили меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции Фото: Алена МАРТЫНОВА

За прошедшие сутки врачи в Луганской Народной Республике не зафиксировали прироста больных коронавирусной инфекцией. При этом еще 5 человек были сняты с учета медучреждений. Также зарегистрировано три летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Республике было официально зафиксировано 4296 случаев заражения, из них на амбулаторном и стационарном лечении находятся 258 пациентов, выписаны с дважды отрицательным тестом 3 645 человек, летальных случаев – 393.

Напомним, что в Республике сейчас действует режим повышенной готовности. Он подразумевает соблюдение ряда мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Масочный режим, изменение режима работы госорганов, предприятий и учреждений – это не полный список. Местным жителям рекомендуют не посещать многолюдные места в период пасхальных праздников. Также были отменены первомайские массовые гуляния.

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