Армия Украины пять раз за сутки открывала огонь по ЛНР

Обстрелам подверглись районы поселков и сел ЛНР (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины в прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, села Калиновка и поселка Молодежное.

Обстрелы велись из разного вида вооружения. Противник использовал 120-миллиметровые минометы, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9, автоматические станковые гранатометы АГС-17 и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, что в Донбассе сейчас действуют соглашения по соблюдению режима тишины. Однако киевские силовики продолжают нарушать условия перемирия. В том числа боевики открывают огонь из крупнокалиберных оружий, минометов и прочего вооружения, которые должны были отвести от линии соприкосновения в соответствии с Минскими соглашениями.

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