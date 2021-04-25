Из 92-й бригады ВСУ дезертировали 20 солдат

20 украинских солдат дезертировали из части (Архивное фото). Фото: Штаб ООС

С начала апреля больше 70 военнослужащих 92-й бригады вооруженных формирований Украины подали рапорт на увольнение. Командование отказало. В связи с этим 20 солдат приняли решение дезертировать из части. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Столкнувшийся с проблемой нехватки личного состава для несения службы на передовых позициях командир бригады Федосенко приказал направить в зону «ООС» из пункта постоянной дислокации бригады 50 военнослужащих, прибывших из учебных центров, - говорит Осадчий. - Несмотря на прибытие молодого пополнения, командирам батальонов отданы указания о запрете увольнения ранее изъявивших желание уволиться военнослужащих.

Такое отношение, по словам представителя оборонного ведомства Республики, вынуждает украинских военнослужащих самовольно оставлять позиции.

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