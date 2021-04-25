Офицер украинской армии поджег бензовоз, чтобы списать похищенное топливо

Поджог бензовоза был заранее спланирован. Фото: Штаб ООС

В Рубежном начальник службы горюче-смазочных материалов украинской армии организовал поджег бензовоза для сокрытия хищения топлива. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В настоящее время комиссией оперативно-тактической группировки «Север» и сотрудниками военной службы правопорядка установлено, что возгорание бензовоза было заранее спланировано начальником службы ГСМ батальона для списания похищенного топлива, - говорит он. - В отношении организатора пожара возбуждено уголовное дело, также подлежит увольнению с военной службы командир батальона.

Осадчий рассказывает, что происшествие не обошлось без жертв.

- При тушении бензовоза четыре военнослужащих ВСУ получили ожоги различной степени тяжести, за жизнь одного из них, солдата Якутюка, продолжают бороться врачи Северодонецкого военного госпиталя, - сказал Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецк обстреливают из крупнокалиберной артиллерии

За неделю от обстрелов ВСУ погибли двое военнослужащих и был ранен один мирный житель в ДНР (подробности)