В Золотом перебои со связью из-за применения ВСУ средств радиоэлектронной борьбы

ВСУ продолжают попытки блокировки деятельности миссии ОБСЕ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители подконтрольного Киеву Золотого жалуются на перебои со связью мобильных операторов. Связь глушится в связи с применением вооруженными формированиями Украины средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По имеющимся у нас сведениям, в момент работы мобильной группы РЭБ вблизи населенного пункта Золотое от местных жителей в службу технической поддержки мобильного оператора «Водафон» поступают многочисленные жалобы на перебои в работе сотовой связи, – сообщил он.

Украинская армия использует средства радиоэлектронной борьбы для блокировки пролетов беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ.

- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Золотое нами фиксируется работа станции РЭБ «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ, - сообщили ранее в оборонном ведомстве Республики.

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