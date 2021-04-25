На участке разведения сил в районе Золотого зафиксировано присутствие ВСУ

Отмечено нахождение военнослужащих 92-й бригады ВСУ. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины были зафиксированы на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое отмечено нахождение военнослужащих 92-й бригады ВСУ, - сообщил он.

Ранее сообщалось, что украинская армия продолжает нести небоевые потери. Еще один военнослужащий погиб и один пострадал в результате подрыва взрывного устройства возле города Счастье, где по приказу командования ВСУ солдаты уточняли карту минных полей