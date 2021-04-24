Погода в Донецке: 25 апреля будет облачно, до 13 градусов тепла

По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утро в столице Донецкой Народной Республики обещает быть солнечным, однако ближе к обеду на небе появятся облака. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.

Температурный фон составит +1…+8 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов по Цельсию.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750-748 мм ртутного столба.

25 апреля в народе почитают память святого мученика Василия - исповедника, епископа Парийского. С этого дня на улице становится намного теплее, земля прогревается и сохнет после дождей. Оттого в народе и говорили, что «Василий землю парит». Наши предки обычно внимательно наблюдали за ивой: если к этому дню она распушила ветки - сильных морозов уже не ждали. С 25 апреля массово вылетают пчелы и шмели, покидают свои норы лисицы.

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