В Донецке «Комсомольская правда» поучаствовала в дне подписчика

На любимую газету можно подписаться в любом отделении «Почты Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 23 апреля, на донецком главпочтамте прошел день подписчика. Дончане с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой». Кто-то интересовался нашим изданием, которое до этого не читал. Но большинству посетителей «Комсомолка» была хорошо знакома.

- В «Комсомолке» много важных новостей, интересных статей и полезной информации. К тому же мне нравится стиль, в котором подаются материалы. Раньше мы постоянно выписывали газету и читали ее всей семьей. И вот теперь решили снова побаловать себя качественной периодикой, - поделился с нами дончанин Сергей Черноскутов.

На любимую газету можно подписаться в любом отделении «Почты Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый ее выпуск в отдельности можно в любом отделении ГП «Почта Донбасса». Выписать вторник стоит 55 рублей в месяц (подписной индекс 28042), среду – 56 рублей в месяц (подписной индекс 28072), четверг – 81 рублю в месяц (подписной индекс 28006), пятницу - 55 рублей в месяц (подписной индекс 28074). Подписка на полный комплект стоит 211 рублей в месяц (подписной индекс 28050).

До 25 апреля можно оформить подписку (а это займет всего несколько минут) на получение «Комсомолки» с марта. Ждем в числе подписчиков новых читателей!

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На любимую газету можно подписаться в любом отделении «Почты Донбасса» (подробнее)