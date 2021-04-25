130-летие Сергея Прокофьева в Донецке отметили грандиозным концертом

Под звуки симфонического оркестра под руководством главного дирижера Юрия Парамоненко зрители погрузились в мир гениальной музыки русского классика. Фото: сайт Донбасс Оперы

К 130-летию со дня рождения всемирно известного композитора Сергея Прокофьева в Донецке провели грандиозный концерт. Зрителей встречали в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

- Сегодня уникальный в своем роде концерт, мы никогда такого не делали. Это два концерта в одном, которые кардинально отличаются друг от друга, - рассказал журналистам генеральный директор - художественный руководитель столичной филармонии Александр Парецкий.

Первое отделение открывала музыка Прокофьева в исполнении артистов симфонического оркестра Донецкой филармонии под управлением заслуженного артиста России Анатолия Оселкова. Центральной скрипкой выступил Владимир Филатов – он же первая скрипка в Ростовском академическом симфоническом оркестре.

Во втором отделении прозвучала театральная музыка композитора, а также фрагменты из кино, балетов и кантаты «Александр Невский» в исполнении ведущих солистов-вокалистов Донбасс Оперы.

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