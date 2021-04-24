Украинские военные бегут с передовой

Морально-психологическое состояние украинских силовиков ухудшается все больше. Фото: штаб «ООС»

Украинские солдаты массово дезертируют из зоны карательной операции в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- За неделю самовольно оставили места службы по различным причинам 11 военнослужащих ВСУ из состава оперативно-тактической группировки «Север», - рассказал он.

В оборонном ведомстве уже не раз отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков оставляет желать лучшего - все чаще становится известно о «пьяных разборках» и случаях мародерства в рядах ВСУ.

Так, 21 апреля в поселке Троицкое киевские солдаты ограбили магазин.

- В зоне ответственности 14-й бригады в населенном пункте Троицкое лица в военной форме ограбили продуктовый магазин на окраине. По горячим следам были установлены личности грабителей - это солдаты Свиридов и Корчагин, которые пошли на грабеж для заполучения денежных средств, а также алкоголя из магазина, - сообщил Осадчий.

Читайте также

В ЛНР показали, как проходит обучение первых призывников Народной милиции

Будни призывников проходят согласно утвержденному расписанию (подробнее)