Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 16:27

В ЛНР показали, как проходит обучение первых призывников Народной милиции

Будни призывников проходят согласно утвержденному расписанию
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий
Призывники уже около недели находятся на базе учебного центра Народной милиции ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Призывники уже около недели находятся на базе учебного центра Народной милиции ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Будни первых призывников Народной милиции Луганской Народной Республики проходят согласно утвержденному расписанию. После утреннего построения и сверки начинаются занятия по строевой подготовке на месте, в движении, одиночно и в составе подразделения.

День у новобранца начинается с утреннего построения и сверки личного состава. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Также с военнослужащими проводятся занятия с оружием, рамках которых они усваивают требования безопасности при выполнении упражнений учебных стрельб. Уточняется, что сначала призывники учились разбирать и собирать пистолет Макарова.

Военнослужащие учатся разбирать и собирать пистолет Макарова. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

После обеда военнослужащие продолжили занятия по строевой подготовке на плацу учебного центра. Там они отрабатывают отдельные элементы ритуала военного парада для подготовки к участию в шествии в центре Луганске, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кураторы новобранцев уделяют большое внимание строевой подготовке солдат, чтобы они смогли участвовать в предстоящем Параде Победы. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Напомним, что первые призывники ЛНР находятся в учебном центре уже около недели. Их кураторы уделяют большое внимание выполнению строевого шага. Однако кроме занятий на плацу военнослужащие также посещают культурно-досуговые мероприятия и лекции. Если после тренировок остаются силы, то у новобранцев есть возможность посетить плавательный бассейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Силы специальных операций ВСУ сейчас готовят громкие провокации в Донбассе

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», что Киеву нужен серьезный повод для начала активных боевых действий (подробнее)

Украинский кризис