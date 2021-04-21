В ЛНР показали, как проходит обучение первых призывников Народной милиции

Призывники уже около недели находятся на базе учебного центра Народной милиции ЛНР. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Будни первых призывников Народной милиции Луганской Народной Республики проходят согласно утвержденному расписанию. После утреннего построения и сверки начинаются занятия по строевой подготовке на месте, в движении, одиночно и в составе подразделения.

День у новобранца начинается с утреннего построения и сверки личного состава. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Также с военнослужащими проводятся занятия с оружием, рамках которых они усваивают требования безопасности при выполнении упражнений учебных стрельб. Уточняется, что сначала призывники учились разбирать и собирать пистолет Макарова.

Военнослужащие учатся разбирать и собирать пистолет Макарова. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

После обеда военнослужащие продолжили занятия по строевой подготовке на плацу учебного центра. Там они отрабатывают отдельные элементы ритуала военного парада для подготовки к участию в шествии в центре Луганске, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кураторы новобранцев уделяют большое внимание строевой подготовке солдат, чтобы они смогли участвовать в предстоящем Параде Победы. Фото: пресс-служба НМ ЛНР

Напомним, что первые призывники ЛНР находятся в учебном центре уже около недели. Их кураторы уделяют большое внимание выполнению строевого шага. Однако кроме занятий на плацу военнослужащие также посещают культурно-досуговые мероприятия и лекции. Если после тренировок остаются силы, то у новобранцев есть возможность посетить плавательный бассейн.

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