За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР почти 100 боеприпасов

Как и прежде, украинская сторона игнорирует любые запросы республик на установление режима тишины в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

За истекшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе 9 раз. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 94 единицы, - сообщили наблюдатели.

В зоне обстрелов оказались окрестности поселков Александровка, Старомихайловка, села Веселое на донецком, а также поселков Озеряновка, Железная Балка, шахт 6/7 и имени Гагарина на горловском направлениях. В Старомихайловке из-за обстрелов было нарушено электроснабжение, в результате чего почти тысяча жителей поселка остались без света. А в Александровке пострадала кровля жилого дома.

- При обстрелах противник использовал 122 и 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 82 и 120 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, - уточнили в СЦКК.

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