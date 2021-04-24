Стреляли из 122-мм орудий: После вечернего обстрела ВСУ обесточен поселок на западе Донецка

ВСУ стреляли по Донецку из тяжелой артиллерии. Фото: штаб «ООС»

Киевские войска вновь применили в Донбассе тяжелую артиллерию. Вчера вечером из крупнокалиберных орудий они обстреляли прифронтовую Старомихайловку на западе Донецка. Как результат - целый поселок был обесточен. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 21.40 украинская армия открыла огонь по Старомихайловке с применением артиллерии калибром 122 миллиметра. В результате были обесточены девять трансформаторных подстанций Петровского западного РЭС. Около тысячи абонентов остались без электричества, - рассказали наблюдатели.

В представительстве также уточнили, что противник выпустил по поселку в общей сложности 10 мин. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Напомним, в последний раз жителей Старомихайловки ВСУ оставили без света после обстрелов 11 марта. Ранее сообщалось об использовании киевскими силовиками тяжелой артиллерии при обстрелах Горловки.

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