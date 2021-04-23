ДНР призвала Киев к диалогу для урегулирования конфликта в Донбассе

Денис Пушилин разъяснил позицию республик Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин на закрытии международного форума «Единство русских: защита прав и свобод» на вопрос журналистов, касающийся попыток мирно договориться с Украиной по урегулированию конфликта, ответил, что «мяч на стороне Киева».

- Судя по заявлениям, которые исходят от украинских официальных или полуофициальных лиц, можно судить, что Киев опять будет пытаться найти новые формулы. К диалогу мы призвали. И считаем это единственной возможностью мирно урегулировать конфликт и договориться, как мы будем дальше соседствовать, - сказал Денис Пушилин.

Без диалога с Главами Республик о мирном разрешении конфликта говорить не приходится. Оппоненты должны услышать Донбасс.

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