В Донецке рассказали, как намерены интегрироваться в экономику России

Свое будущее жители Республик связывают только с Россией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Переход на стандарты Евразийского экономического союза и интеграция в российский производственный процесс - вот главные задачи, на которые Донецкая Народная Республика нацелена в ближайшем будущем. Об этом на круглом столе в Донецке заявил министр экономического развития ДНР Алексей Половян.

- Основная задача, которая стоит в краткосрочной перспективе у Республики - это установить пограничный режим, аналогичный тому, что действует между Российской Федерацией и странами-участниками Евразийского экономического союза. Наша ключевая цель - Евразийский экономический союз и те регламенты, стандарты, которые там действуют, - отметил он.

Среди главных приоритетов в работе министр также назвал интеграцию промышленности Республики в производство российских компаний.

- Должна быть максимальная интеграция в российские цепочки по созданию конечной продукции. Ведь Россия - наш основной торговый партнер, - подчеркнул Половян.

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