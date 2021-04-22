Руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов: Мы строим мостовую в Россию

Жители Республики уже восьмой год под обстрелами отстаивают выбор, сделанный в 2014 году. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Какое будущее ждет Донбасс? Станут ли Народные Республики частью большой России? Когда можно ожидать восстановление нашей экономики? Какое значение в строительстве нашего молодого государства играет Общественное Движение «Донецкая Республика»? Об этом мы говорили с руководителем Центрального исполкома ОД «ДР» Алексеем Муратовым.

Как в Крыму не получилось

– Алексей Валентинович, ОД «ДР» это основная политическая сила Республики, в которую входят более двух сотен тысяч активистов. На Ваш взгляд, что объединяет всех этих людей?

– Сразу отмечу, что ОД «ДР» – это не партия власти, мы общественное движение. В чем наше отличие? Основная цель политических партий – захват власти. У нас такой необходимости нет, ведь общественное движение зарождалось для объединения людей, которые решают общие задачи и проблемы. В 2014 году, когда мы провозгласили Донецкую Народную Республику, была определена общая цель – выстраивать мостовую в Российскую Федерацию. И ОД «ДР» объединила единомышленников, которые выполняют поставленную задачу.

Конечно, семь лет назад нам казалось, что это произойдет быстро, по Крымскому сценарию, но произошло не все так просто. При этом я уверен, что мы подходим к финальному завершению строительства этой мостовой. Уже сейчас в Республиках проживают полмиллиона граждан Российской Федерации.

Алексей Муратов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Когда создавалось общественное движение, вы предполагали, что оно станет таким масштабным и мощным инструментом для решения проблем жителей?

– Конечно, ведь в рядах нашего общественного движения основной актив всей Республики. Возглавляет его Глава ДНР Денис Пушилин, все члены Правительства, руководители министерств и ведомств, сотрудники силовых структур, военнослужащие также состоят в ОД «ДР». Кроме того, все главы городов и районов, являются секретарями местных отделений, при этом они не только лидеры общественного мнения, но и кризис–менеджеры, решающие на местах проблемные вопросы.

На сегодняшний день у нас выстроена достаточно мощная и сильная структура, которая позволяет реагировать и оперативно находить выход из тех или иных ситуаций, возникающих в различных направлениях, сферах жизнедеятельности во всех населенных пунктах Республики.

Общая цель Республики – выстраивать мостовую в Российскую Федерацию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Видим будущее только в составе России

– Какое будущее тогда у общественного движения «Донецкая Республика»?

– Это конечно будут решать сами люди. Возможно, после того, как Донбасс станет субъектом РФ, наши граждане захотят активно участвовать в общественно-политической жизни государства и тогда ОД «ДР» перерастет в какую–то общественно–политическую силу, существующую сейчас в России.

Мы очень часто слышим от тех, кто приезжает в Донецк, что здесь живут более русские люди, чем в самой России. Да и рейтинг президента РФ Владимира Путина в Донбассе сегодня гораздо выше, нежели в иных регионах России. Поэтому не удивлюсь, если наше движение станет новым локомотивом в российской политической жизни. Я это не исключаю.

– Каким вы видите будущее Республики? Это Карабах, Приднестровье, или другой –свой путь?

– Я вижу Донецкую Народную Республику только в составе России. Не просто России, а большой России. Великие страны создают глобальные проекты. Маленькие страны не имеют ни государственного суверенитета, ни возможности создавать что–то масштабное. Представители моего поколения родились и выросли в Советском Союзе. И огромное количество людей, при распаде СССР в 1991 году, не спросив их желания, лишили большой исторической Родины. Страна распалась на отдельные маленькие государства, которые в большинстве своем сейчас находятся в плачевном состоянии.

Вот сегодня на Украине возмущаются, что у них Россия «отжала» Крым и Донбасс. Что ж вы не возмущаетесь, что у вас 30 лет назад «отжали» Байкал, Сибирь, Камчатку? Это же ваша Родина.

Недавно мы праздновали День космонавтики, который является общей победой всего советского народа. Именно советский гражданин Юрий Гагарин 60 лет назад первым полетел в космос. Как можно отказаться от этой истории?

Как можно отказаться от своих предков, которые освободили всю Европу от фашизма во время Великой Отечественной войны? Как все это можно перечеркнуть и ради чего? Ради этого маленького мирка? Поэтому огромное количество людей на всем постсоветском пространстве понимают, что распад Советского Союза был большой ошибкой, понимают, что их лишили исторической родины.

Я думаю, что будущее всех стран постсоветского пространства – в составе большой России. Только в масштабах большой страны можно развивать экономику, иметь государственный суверенитет и оборонять страну. У нас большая богатая и имеющая все перспективы Родина. Поэтому давайте ее возрождать.

Жители Республики уже восьмой год под обстрелами отстаивают выбор, сделанный в 2014 году. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Вы достаточно известный человек в Республике. Поступали ли вам за эти годы угрозы со стороны Украины?

– Думаю, что эти угрозы поступают в адрес всех активистов и Донецкой и Луганской Народных Республик. Просматривая эти угрозы, которые поступают мне в социальных сетях, я понимаю, что большинство из них приходит от явных ботов. Это элемент идеологической войны наших оппонентов, которые собаку съели на дезинформации и манипулировании мнением. Я это понимаю, поэтому спокойно к этому отношусь.

Обращусь ко всем активистам, которым поступают угрозы. Есть такое мнение, что если хочешь нажить врагов, попробуй что–то изменить. Мы много, что меняем, поэтому у нас есть оппоненты и враги, которые будут нам противостоять. Но, как говорится, собака лает – караван идет. Конечно, можно и нужно сомневаться в выборе цели. Но, когда цель уже выбрана, нужно идти до конца. Это и есть залог успеха.

Нужно победить экономически

– Вы сказали о будущем в составе России. Назревает вопрос о территориях Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Украины: Мариуполь, Славянск… Как вы считаете, эта территория также войдет в состав РФ?

– Мы победили на полях сражений, дважды разбив украинскую армию в котлах. Но нам нужно победить и экономически. Необходимо показать даже не только Украине, а всему постсоветскому пространству, куда стоит интегрироваться. Нужно прорывать экономическую и финансовую блокаду, свою производственную цепочку встраивать в экономику России.

У нас вполне самодостаточный регион: есть промышленность, природный ресурс, определенный кадровый потенциал. И когда мы войдем в состав РФ, то Донбасс расцветет. Тем самым мы покажем пример Украине и всему постсоветскому пространству, куда нужно идти и где счастливое будущее их детей и внуков.

В ДНР с нетерпением ждут, когда российский флаг станет для Донбасса государственным Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– В последнее время у наших предприятий наблюдается скачок. Начали работать, запускаться.

– Я думаю, что это еще не чувствуется. Скачок в экономике будет тогда, когда прекратятся боевые действия, а стороны сядут за стол переговоров.

Вот когда будут возобновлены торгово-экономические добрососедские отношения, наши предприятия начнут полноценно работать, возобновят работу банки, тогда будет заметен этот прорыв вперед. Пока что нас пытаются душить и не дают возможности в полной мере себя проявить. Поэтому так важно добиваться мира и прекращения боевых действий.

Критикуешь – предлагай

– Сейчас многие старики, несмотря на ограничения при пересечении линии разграничения, ездят на Украину за пенсиями. Как вы считаете, нельзя ли все это отменить, чтобы старики смогли спокойно ездить за своими пенсиями?

– Я за то, чтобы люди свободно перемещались и ездили по всему миру. Но сегодня мы с Украиной – два воюющих государства, поэтому и существуют ограничения при пересечении КПВВ, связанные с безопасностью людей. Если наши силовые структуры не дают возможности свободного перемещения, значит на то есть определенные основания. Нужно набраться терпения и с пониманием относиться к ситуации.

Кроме того, ограничения связаны и с пандемией. Благодаря помощи России, в том числе и в проведении прививочной кампании вакциной «Спутник-V», заболеваемость COVID-19в ДНР заметно снизилась. А вот на Украине наоборот, наблюдаются пиковые значения, как по количеству заболевших, так и по летальным исходами. Поэтому пока лучше не рисковать своим здоровьем и воздержаться от поездок на ту территорию.

Что касается пенсий, то я уверен, что Украина обязана их платить нашим пенсионерам, которые всю жизнь проработали на экономику этого государства и положили жизнь и здоровье. Они заслужили эти выплаты.

– В общественном движении немало молодых людей активистов. Когда они предлагают свои проекты, как вы реагируете? Молодым дорога открыта?

– Конечно, молодым дорога открыта. И принцип работы общественного движения: критикуешь – предлагай, предлагаешь – бери ответственность и делай. Мы поддерживаем абсолютно все инициативы наших активистов. Но при этом, расставляем приоритеты, которые существуют в условиях ограниченного финансирования.

Это как семейный бюджет, при планировании которого каждый определяет покупки первоочередных вещей. Так и здесь. Приходить с идеями нужно, но с реализацией мы будем стараться помогать, расставляя приоритеты по значимости, прежде всего для жителей всей Республики.

В ДНР с нетерпением ждут, когда российский флаг станет для Донбасса государственным Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эффективность власти – в скорости решения проблем

– Как вообще относитесь к критике со стороны населения, к проблемным вопросам?

– Критика должна быть и нужна. Не бывает идеальных государств. В любой стране есть свои проблемы и недостатки. Мы еще к тому же и воюющая страна. Но эффективность власти оценивается не наличием проблем, а умением оперативно эти проблемы решать.

Поэтому, для нас очень важно чтобы люди не молчали, а обращались со своими проблемами в органы власти. Главное, чтобы эта критика была конструктивной. Если говорить об активистах нашего общественного движения, то это - команда Главы ДНР, это люди, которые не стоят в стороне, а своими руками наводят порядок в Республике, сообща решают возникающие проблемы и задачи.

– Какие ближайшие масштабные проекты, знаковые для вас, можете выделить?

– Мне нравятся мероприятия, которые мы проводим в День Победы. В прошлом году, несмотря на то, что из-за пандемии были отменены массовые мероприятия на 9 мая, мы нашли альтернативное решение и провели масштабный автопробег. И хотя эта идея пришла за два дня до праздника, нам удалось привлечь много людей на это мероприятие, получился яркий и масштабный автопробег. В этом году автопробег мы также планируем провести.

Конечно, не менее масштабные мероприятия планируются и на День Республики 11 мая.

Также считаю очень важным процесс получения российских паспортов жителями ДНР. Это сильный ход со стороны России. Уверен, что чем больше граждан РФ будет проживать на территории Донбасса, тем быстрее прекратятся боевые действия.

– Какое участие общественного движения в паспортизации?

– В каждом городе и районе работают Общественные приемные Председателя ОД «ДР» Дениса Пушилина. С некоторых пор их сотрудники начали консультировать граждан по сбору пакетов документов для получения паспортов ДНР и Российской Федерации.

Как правило, при подготовке документов люди допускают некоторые неточности и ошибки, потом несколько раз обращаются в Миграционную службу МВД ДНР, а на это уходит немало времени. Для того, чтобы максимально разгрузить сотрудников миграционки и помочь людям ускорить процесс сбора документов, наши общественники консультируют какие документы, в каком формате необходимо подготовить, в какую службу обратиться, если пакет не полный.

При этом общественные приемные сотрудничают с отделениями Миграционной службы, передают им списки жителей, у которых на руках уже есть готовые пакеты документов. На основании этих данных, естественно, при желании граждан, их включают в «свободные окна» очереди для подачи документов на оформление паспорта.

Планируется подписание соглашения между общественным движением «Донецкая Республика» и сирийской партией «Баас». Фото: ОД ДР

– Что можете сказать о вашей недавней поездке в Сирию? О чем удалось договориться и что это может дать Донецкой Народной Республике и Сирии?

– Общественная дипломатия достаточно эффективный инструмент в построении международных связей. Пока у нас нет официального признания со стороны Сирии и других государств, но мы можем выстраивать и культурные, и гуманитарные, и экономические отношения стран, используя общественно–публичную дипломатию. У нас планируется подписание соглашения между общественным движением «Донецкая Республика» и сирийской партией «Баас». Думаю, что в ближайшее время мы получим ответ от наших сирийских товарищей по нашему предложению. В рамках этого соглашения - открытие общественных приемных, представительств наших основных общественных сил. После чего можно будет планировать проведение совместных мероприятий по культурному, научному обмену, налаживать экономические связи, эффективно обмениваться опытом. В Сирии есть предприятия, которые могут использовать в виде сырья продукцию, которая производится в Донбассе, а в Донбассе, то, что производится в Сирии.

– С какими странами планируется подобное сотрудничество?

– Не хотелось бы забегать наперед, но несколько десятков стран у нас в проработке. В этих странах есть наши представители, которые в ближайшее время будут выстраивать работу по линии общественной дипломатии.

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