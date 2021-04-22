В Донецке открылся международный форум «Единство русских: защита прав и свобод»

Форум проходит в Центре славянской культуры
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Сегодня, 22 апреля, в Донецке открылся двухдневный международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Мероприятие проходит в Центре славянской культуры.
В работе форума принимают участие Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Андрей Козенко и Алексей Журавлев. А также политики, историки, культурологи, юристы, преподаватели вузов, общественные деятели и представители молодежи ДНР, ЛНР и Российской Федерации.
Также к работе форума по видеосвязи будут подключаться участники из различных регионов Российской Федерации.
На форуме обсудят положение русских и русскоговорящих на Украине, нарушения их гражданских, политических прав и свобод.
На форуме представят Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. А также разработают практические рекомендации по защите русских на Украине.
Прямую трансляцию форума смотрите
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