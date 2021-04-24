В ДНР помогли почти трем тысячам семей с подконтрольной Украине территории

Гуманитарная программа действует в ДНР более четырех лет. В этом году ее расширили - теперь она рассчитана на русских и русскоязычных жителей всей Украины. Фото: МИД ДНР

Почти 3 тысячи семей, оставшихся на временно подконтрольных Украине территориях, получили материальную помощь в Донецкой Народной Республике. Все - благодаря реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Об этом заявила министр труда и социальной политики Республики Лариса Толстыкина на круглом столе «Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах», который провели в Донецке.

- В рамках реализации программы выплачивается единовременная денежная помощь семьям, имеющим 3-х и более детей в возрасте до восемнадцати лет и семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Помощь получили 2 400 многодетных семей и более трехсот семей с детьми-инвалидами, - рассказала она.

Руководитель министерства также уточнила, что общая сумма этих выплат составила свыше 36 миллионов рублей.

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