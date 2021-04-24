Применяли крупнокалиберную артиллерию: За неделю Украина 45 раз обстреляла ДНР

Украинские военные продолжают вести страшную летопись войны. Фото: штаб «ООС»

За эту неделю украинская армия обстреляла территорию Донецкой Народной Республики 45 раз. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Противник открывал огонь, используя 152 и 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - проинформировал он.

Представитель оборонного ведомства также уточнил, что под огонь противника попали 20 населенных пунктов Республики - это окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также прифронтовые села Новоазовского района на юге ДНР.

В результате украинских обстрелов погибли двое военнослужащих Народной милиции Республики. А 22 апреля в Донецке во дворе собственного дома был тяжело ранен 60-летний мирный житель. По данному факту уже возбуждено уголовное дело в Следственном комитете РФ.

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