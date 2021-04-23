Украинские боевики за неделю пригнали в Донбасс 21 бронетранспортер. Фото: штаб ООС

Украинские боевики за неделю пригнали в Донбасс 21 единицу военной техники. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенного Минскими соглашениями, размещенного вдоль линии соприкосновения в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер по поддержанию перемирия, - рассказал он.

По его словам, четыре боевые машины пехоты и позиции минометной батареи ВСУ выявлены в Кряковке и Трехизбенке, два зенитно-ракетных комплекса «Оса» и боевая бронированная машина - в Смолянинове и Врубовке.

Помимо этого, в Попасной зафиксированы огневые позиции минометной батареи, бронированная разведывательно-дозорная машина, три бронированных многоцелевых тягача и одна ББМ, в Золотом - четыре бронетранспортера «Буцефал».

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