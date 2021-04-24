В Следственном комитете РФ завели дело по факту ранения жителя Донецка в результате обстрела ВСУ

По поселку в Донецке ВСУ стреляли из автоматического гранатомета. Фото: штаб «ООС»

По факту ранения мирного жителя Донецка в результате украинского обстрела возбудили уголовное дело в Следственном комитете России. Об этом сообщили на официальном сайте СК.

Напомним, 22 апреля житель ДНР был тяжело ранен во дворе собственного дома, расположенного в поселке шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка. Врачи диагностировали у потерпевшего открытый перелом теменной кости с повреждением наружной костной пластинки.

- Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации», - рассказали в следкоме.

Там также добавили, что обстрелы украинских военных «направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте». Таким образом, ВСУ нарушают Конвенцию о защите прав гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол к ней, говорят следователи.

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