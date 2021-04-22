В Петровском районе Донецка тяжело ранен 60-летний мирный житель

По поселку в Донецке стреляли из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 22 апреля, под обстрелом со стороны ВСУ оказался поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрела ранение получил мирный житель, 1961 года рождения, который находился во дворе собственного дома по адресу улица Республиканская, 2, - говорится в сообщении.

Пострадавший в настоящий момент находится в операционной нейрохирургии ДОКТМО. Диагноз - открытый перелом теменной кости слева с повреждением наружной костной пластинки. Состояние оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь.

Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Отметим, что сегодня по этому поселку было выпущено 7 гранат из РПГ и 10 гранат из АГС. Огонь велся с позиций в Марьинке, где находятся подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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