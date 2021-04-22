Утром ВСУ нанесли минометные удары по окраинам Донецка и Горловки

По территории ДНР было выпущено 22 мины. фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 22 апреля, рано утром жители окраин Донецка и Горловки проснулись от взрывов. Украинские военные нанесли минометные удары по этим городам.

- На донецком направлении в 05:35 было выпущено 4 мины из 82 мм миномета по поселку Жабуньки. Огонь велся со стороны поселка Пески, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

А после 6 часов утра под обстрел попали горловские поселки. По поселку шахты имени Гагарина было выпущено 15 мин из 120 мм миномета. стреляли с позиций в Дзержинске. Досталось и многострадальному Зайцево – по нему украинские каратели выпустили 3 мины из 82 мм миномета.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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