ВСУ выпустили по северо-западу Горловки противотанковую ракету

ВСУ открыли огонь по Горловке сначала из минометов, а после применили ПТУР. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Сегодня вечером украинские силовики открыли огонь по северо-западу Горловки. Кроме минометов противник также использовал противотанковую ракету. Об этом сообщили Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в оперативной сводке.

Уточняется, что обстрел пришелся по поселку шахты Гагарина. Представители Республики зафиксировали его около 18.10. Сначала ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров, а после в ход пошла ракета ПТУР. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

При этом представители ДНР в СЦКК снова попыталась привлечь к происходящему координационный механизм для установления режима тишины в этом районе. Однако украинская сторона в очередной раз проигнорировала запрос.

Отметим, что в прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения также была тяжелой. ВСУ в буквальном смысле обстреляли ДНР на всех направлениях.

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