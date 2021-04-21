ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

В оборонном ведомстве Республики неоднократно сообщали о том, что противник препятствует работе наблюдателей от ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киевские силовики снова взялись за подавление сигналов беспилотников сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

— В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью глушения сигналов управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое, Горское, Врубовка и Нырково нами продолжает фиксироваться работа станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ, — говорится в сообщении.

Напомним, что в оборонном ведомстве Республики неоднократно сообщали о том, что противник препятствует работе наблюдателей от ОБСЕ. Чаще всего это происходило с целью сокрытия своего вооружения, которое было запрещено Минскими соглашениями.

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