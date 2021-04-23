24 апреля в Донецке пойдет дождь, +13 градусов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 апреля будет переменная облачность. Пойдет дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

24 апреля почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое)». Наши предки заметили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно. В этот день медведь из берлоги выходит.

По прогнозам синоптиков, 25 апреля будет небольшая облачность, температурный фон останется прежним.

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