Глава ДНР называл бессмысленным стремление Киева перенести переговорную площадку из Минска в другую страну Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стремление украинской стороны перенести переговорную площадку из Минска в другую страну лишено смысла. Такое мнение сегодня высказал журналистам Глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее министр по вопросам «реинтеграции» Донбасса Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Контактной группе не будет посещать Минск для переговоров после отмены карантина. По его словам, необходимо искать другую страну.

- Бессмысленное заявление - это попытка отвлечь внимание, попытка опять заболтать тему. Абсолютно неважно, где находится площадка. Если нет желания договариваться, то площадка абсолютно никакого значения не имеет. Претензия есть к Минску? Ну Александр Григорьевич Лукашенко сказал: «Выбирайте любую, главное договаривайтесь», - подчеркнул Денис Пушилин.

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