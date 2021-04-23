Денис Пушилин сообщил, что ДНР готова к серьезному противодействию со стороны Украины
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Армия ДНР прилагает максимум усилий для сдерживания ВСУ и недопущения обострения ситуации на линии соприкосновения. Об этом сегодня журналистам заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Мы готовы к серьезному противодействию со стороны Украины. Безусловно, делаем все, чтобы ситуация не перешла в полномасштабные боевые действия, но это зависит не только от нас, - сообщил Денис Пушилин.
По его словам, в случае обострения конфликта Донецк оставляет за собой право обращаться к дружественным странам при переходе украинской стороной определенных «красных линий».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совет ветеранов ДНР предложил восстановить «Саур-Могилу» в первоначальном виде
С новым обелиском на курган вернут скульптуру советского воина (подробнее)