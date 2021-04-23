Глава ДНР: Россия не оставит в беде русских на Украине

Денис Пушилин обратился к русскоязычным жителям Украины. Фото: сайт Главы ДНР

Русских жителей Украины обвиняют в «госизмене» и «посягательстве на территориальную целостность» уже только за то, что они говорят и думают по-русски, за то, что помнят историю и кровно связаны с Россией, за то, что общаются с родными и близкими. Об этом рассказал Глава ДНР Денис Пушилин на закрытии международного форума «Единство русских: защита прав и свобод».

- Для Донбасса сопротивление киевскому перевороту 2014 года является естественным всенародным порывом. Призываю вас последовать нашему примеру. Обращаюсь к вам, русские жители Украины: сбрасывайте это рабство! Идеалы, которые объединяют всех русских людей, – семья, дружба, милосердие – сделали Донбасс сильнее. Мы им следуем и всегда будем защищать! Другого пути у нас нет! – сказал Денис Владимирович.

Он добавил, что миллионы русскоязычных, которые сегодня проживают на территории, подконтрольной Киеву, должны осознавать, что Россия не оставит их в беде.

- И мы в Донбассе тоже приняли решение, что будем оказывать помощь всем, кто стремится стать на защиту русских на Украине, - сообщил Пушилин.

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