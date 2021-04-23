На «Саур-Могилу» приедет передвижная экспозиция с подлинными предметами Великой Отечественной войны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

8 мая в Шахтерском районе ДНР на мемориальном комплексе «Саур-Могила» состоится торжественный митинг к 76-й годовщине Великой Победы. Начало - в 10.00.

Через час на «Саур-Могиле» начнется концерт. С импровизированной сцены, установленной на нижней площадке, будут звучать песни о прошлой и нынешней войне.

- На мемориале краеведческий музей представит свой новый проект – передвижную экспозицию предметов Великой Отечественной войны «Музей под открытым небом». Приехавшие на «Саур-Могилу» смогут увидеть вещи с тыла и трофеи Красной армии, которые будут представлены в двух палатках, - рассказал «КП» заведующий отделом мемориального комплекса «Саур-Могила» Донецкого Республиканского краеведческого музея Владимир Землянский.

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