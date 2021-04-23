Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 173 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 32 183 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 22 апреля проведено 436 исследований, из них выявлено 132 случая заболевания и у 41 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 3919 пациентов, выписаны – 25 817 человек, летальных случаев – 2454.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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