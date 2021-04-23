В ДНР законодательно закрепят положения доктрины «Русский Донбасс». Фото: dnrsovet.su

Депутаты Народного Совета ДНР собираются законодательно закрепить положения доктрины «Русский Донбасс». Об этом сегодня на международном форуме «Единство русских: защита прав и свобод» заявила заместитель председателя Народного Совета Ольга Макеева.

- Доктрина «Русский Донбасс» - это основополагающий документ, который в обязательном порядке должен найти свое отражение во всех сферах жизнедеятельности. Думаю, что в осеннюю сессию, которая начнется в ДНР в августе, мы приступим к практической реализации норм, идей доктрины путем принятия соответствующих законов, - рассказала Ольга Макеева.

Сторонники русского мира уверены, что доктрина «Русский Донбасс» должна стать идеологической платформой политики ДНР и ЛНР. Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко предложил создать по работе с доктриной межпарламентскую комиссию.

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