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Политика23 апреля 2021 12:34

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР 80 боеприпасов

За сутки они 12 раз нарушили перемирие
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики выпустили по ДНР 80 боеприпасов. Фото: штаб ООС

Украинские боевики выпустили по ДНР 80 боеприпасов. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины 12 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 80 снарядов, мин и гранат. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под артогнем оказались окрестности горловских поселков шахты 6/7, шахты имени Гагарина, Зайцево; районы донецких поселков шахты «Трудовская», Старомихайловки, Жабуньков, Веселого, а также Ленинского на юге Республики, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял минометы, в том числе и 120-миллиметровые, противотанковые ракеты, гранатометы и стрелковое оружие.

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