Сколько стоит Пасхальный стол в Донецке

Пасхальный стол в 2021 году обойдется дороже Фото: Евгения ГУСЕВА

Традиционно, к большим праздникам дорожает буквально все. Но если в прошлые годы рост цен был заметен недели за две, то сейчас подорожание началось с декабря прошлого года.

- Не раз обещали, что мясо кур и яйца подешевеют, но нам завозят все дороже. На 5 - 7 рублей повышается цена минимум раз в десять дней, - говорит Светлана - продавец рынка Привокзальный.

Продукты к празднику (рос.руб)

Яйца (десяток) – 80-90

Курица филе – 245-255

Курица тушка – 150 - 160

Колбаса копченая - от 350

Сыр твердый – 420-550

Сырный продукт – от 300

Огурцы – 140 -170

Помидоры – 250

Мука – 45-50

Масло подсолнечное – от 148

Масло сливочное – 450

Вино – от 170 (0,7 л)

Водка – 225 (0.5 л)

Коньяк – от 380 (0,5 л.)

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