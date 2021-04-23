Сколько стоит Пасхальный стол в Донецке

Пасхальный стол в 2021 году обойдется дороже
Фото: Евгения ГУСЕВА
Традиционно, к большим праздникам дорожает буквально все. Но если в прошлые годы рост цен был заметен недели за две, то сейчас подорожание началось с декабря прошлого года.
- Не раз обещали, что мясо кур и яйца подешевеют, но нам завозят все дороже. На 5 - 7 рублей повышается цена минимум раз в десять дней, - говорит Светлана - продавец рынка Привокзальный.
Продукты к празднику (рос.руб)
Яйца (десяток) – 80-90
Курица филе – 245-255
Курица тушка – 150 - 160
Колбаса копченая - от 350
Сыр твердый – 420-550
Сырный продукт – от 300
Огурцы – 140 -170
Помидоры – 250
Мука – 45-50
Масло подсолнечное – от 148
Масло сливочное – 450
Вино – от 170 (0,7 л)
Водка – 225 (0.5 л)
Коньяк – от 380 (0,5 л.)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На «Саур-Могилу» приедет передвижная экспозиция с подлинными предметами Великой Отечественной войны
Краеведческий музей подготовил проект «Музей под открытым небом» (подробнее)