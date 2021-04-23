Озеряновка и Троицкое оказались под огнем ВСУ

Сегодня, 23 апреля, украинские военные обстреляли Озеряновку, что на юго-западе Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Утром зафиксирован обстрел Озеряновки со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

Противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов из Троицкого.

Также сегодня ВФУ открывали гранатометный огонь из Марьинки по Александровке; выпущено четыре боеприпаса из СПГ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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