Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Украины

Денис Пушилин обратился к жителям Украины. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики записал для жителей Украины видеообращение, в котором сообщил о презентации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины.

- В рамках этой программы мы намерены помочь вам, жителям Украины – всем тем, кто мыслит и говорит по-русски с детства, - говорит Денис Владимирович. - Тем, кому дорого наше общее прошлое. Кто любит нашу великую русскую культуру, литературу, музыку, поэзию, историю и кто не собирается мириться с насильственной украинизацией.

Республики Донбасса хотят поддержать русскоговорящих жителей Украины по самым актуальным и важным направлениям.

- В медицине, образовании, социальной помощью тем, кто больше всего нуждается. Мы хотим помочь ветеранам Великой Отечественной войны, учителям русского языка, литературы, истории, всем тем, кто несправедливо и незаконно пострадал от дискриминации по языковому принципу и от притеснения со стороны властей всего лишь за обозначение причастности к Русскому миру. Считаем совершенно необходимым в рамках имеющихся у нас возможностей поддержать вас в той нелегкой ситуации, в которой вы сейчас оказались, - заявил Пушилин.

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