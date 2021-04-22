Погода в Донецке: 23 апреля будет солнечно и до 18 градусов тепла

В Донецке будет солнечно и тепло Фото: Юрий СОБОЛЕВ

23 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет солнечно. Температура воздуха утром +6…+8 градусов. Днем – до 18 градусов тепла. Вечером +13…+15 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 4 до 7 м/с. Порывами до 10 м/с.

Православная церковь в этот день почитает мученика Терентия и его дружину, которые пострадали при правлении императора Декия (249-251). В народном календаре дата получила название Терентий маревный. По приметам судили о погоде. Если утром туман против солнца, то к дождю. Спокойная ночь и тихий вечер – лето будет жарким и без дождей. Если маленькие паучки появились, то скоро тепло придет. Если дождь в этот день идет, значит летом засуха будет. На небе тучи сгустились, а дождь так и не начался – сильный ветер будет дуть.

По прогнозам синоптиков 24 апреля местами ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем не превысит 14 градусов тепла.

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